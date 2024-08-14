Рига усложнила продление ВНЖ для россиян

Гражданам России, постоянно проживающим в Латвии, начали рассылать письма с требованием предоставить сертификат о знании латышского языка на уровне A2 и анкету, касающуюся их отношения к специальной военной операции (СВО) и Крыму. Об этом пишет газета «Известия».

Документы необходимо подать до 30 июня 2025 года, а для тех, кто будет пересдавать языковой тест, срок продлен до 31 октября. В случае невыполнения требований, вид на жительство (ВНЖ) будет аннулирован к ноябрю следующего года.

Поправки к миграционному законодательству, вступившие в силу 20 июня, затронули тех, кто получил ВНЖ до 2003 года. Это в основном пожилые люди, для которых сдача экзамена может представлять сложность, пишет издание.

С момента принятия поправок к закону об иммиграции 20 июня сейм Латвии установил новые требования для продления ВНЖ для некоторых россиян — теперь обязательным условием является сдача языкового экзамена.

«Мы получили уведомление с указанием сроков, в которые должны сдать тест по латышскому языку и заполнить анкету» — рассказала «Известиям» россиянка Лариса Шаракова.

Женщина родилась в Латвии и, после распада СССР в 1990-х годах, приняла гражданство России и получила ВНЖ. Последние изменения законодательства касаются также других россиян, получивших ВНЖ до 2003 года, включая семьи военнослужащих и военных пенсионеров Советской армии.

Россияне, получившие ВНЖ после 2003 года, должны были сдать языковой экзамен еще с момента внесения поправок в сентябре 2022 года.

Для продления ВНЖ латвийская миграционная служба требует предоставить заявление на продление, копию паспорта, подтверждение дохода не менее €700 в месяц и документ о знании латышского языка на уровне A2. Госпошлина составляет €70.

Ранее Латвия собралась передать Украине около 500 беспилотников.