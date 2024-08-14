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В Липецкой области объявлена воздушная опасность

Губернатор Артамонов: воздушная опасность объявлена в Липецкой области

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На территории Липецкой области объявлена воздушная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал чиновник.

Незадолго до этого стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники самолетного типа в Брянской и Воронежской областях.

11 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. По его словам, атаки БПЛА не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено. Собянин отметил, что уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.

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