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Два населенных пункта Белгородской области подверглись ударам ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Новопетровку и хутор Церковный

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Валерий Мельников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по двум населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Новопетровка Валуйского городского округа украинский беспилотник упал во дворе частного дома, в результате чего были выбиты окна, а также повреждения получила хозпостройка и машина.

Также ВСУ атаковали хутор Церковный в Белгородском районе. Боеприпас повредил ворота и заборы в двух частных домах.

13 августа Гладков информировал, что три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ: село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, хутор Церковный и село Пороз Грайворонского городского округа. В Таволжанке были повреждены четыре дома, в Церковном пострадало здание храма, а в Порозе сгорели две легковушки, отметил губернатор.

До этого Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, в результате чего тяжелое ранение получил мирный житель.

Ранее Гладков заявил, что более половины жителей Шебекино покинули город.

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