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Россияне готовы к переплате за ЖК с охраняемой территорией до 20%

Более трети россиян готовы переплатить до 20% за ЖК с охраняемой территорией

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Почти каждый третий россиянин (27%) готов переплачивать за сервис и внутреннюю инфраструктуру ЖК до 20% от средней стоимости жилья на рынке. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Любопытно, что среди наиболее важных критериев опрошенные назвали обеспечение безопасности жителей. Так, в 37% случаев опрошенные готовы потратить больше средств на ЖК с охраняемой территорией, а также с услугами консьержа (в 39% случаев).

На втором месте по значимости для россиян оказалось эргономичное зонирование общедомовых пространств. Так, опрошенные готовы переплачивать за просторное лобби (в 23% случаев), организованную зону ресепшена (в 17% случаев), обустроенные общественные пространства (в 10% случаев), зеленые зоны для отдыха (в 14% случаев), а также парковочные места (в 19% случаев). По сути это то, что определяет более высокий уровень жилья, его принадлежность к сегментам «Комфорт +» или «Бизнес».

На третьем месте по значимости — сервисные услуги: доступность консьерж-сервиса как важный фактор опрошенные указали в 12% случаев.

Ранее выяснилось, что покупатели новостроек делюкс-класса хотят доступ к гостиничному обслуживанию дома.

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