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Астана обогнала Москву по числу киберугроз

Астана, Москва и Белгород возглавили рейтинг по числу киберугроз

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PRO32

Аналитики компании PRO32 изучили статистику киберугроз на платформе Windows за второй квартал 2024 года и зафиксировали смену лидера по количеству обнаруженных угроз — на смену Москве пришла Астана, где наблюдается настоящая эпидемия кибератак. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Как и в первом квартале, троянские угрозы остаются главной кибернетической опасностью. Их доля составила 86% от общего числа обнаружений, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим периодом.

«Трояны — это скрытая угроза. Они могут маскироваться под нужные пользователям программы, незаметно собирая конфиденциальную информацию для дальнейшего использования в мошеннических схемах и других кибератаках. Трояны могут использоваться в социальной инженерии, их создание и распространение становится все доступнее, поэтому такие угрозы часто применяются злоумышленниками», — прокомментировал Андрей Голубев, владелец продукта антивирус компании PRO32.

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PRO32

Вирусное ПО занимает второе место в рейтинге угроз с долей 9%. Атаки с использованием вымогателей остались на прежнем уровне — 3%. Доля рекламного ПО сократилась вдвое, составив всего 1% от общего числа обнаруженных угроз, наравне с нежелательными программами.

Возглавила рейтинг по количеству обнаруженных угроз Астана (76%). В тройку лидеров вошли Москва (8%) и Белгород (7%). В том числе в ТОП-10 отмечены Санкт-Петербург, Минск, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новый Уренгой и Нижний Новгород.

«Кибератакам подвержены как домашние пользователи, так и весь бизнес от ИП до больших корпораций. Типичным мошенникам уже сложнее пробраться к личным данным или финансам, используя всего один-два вируса. Схемы становятся сложнее, социальная инженерия развивается. Поэтому, несмотря на используемые методы защиты, важно всегда соблюдать правила цифровой гигиены», — отметил Голубев.

Ранее эксперт рассказал, как нейросети могут разрушить репутацию любого россиянина.

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