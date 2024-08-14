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В России растет спрос на авторские туры для восстановления сил

Россияне чаще всего едут для восстановления в Дагестан, Приэльбрусье и Алтай

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Shutterstock

В условиях современного ритма жизни и высоких требований к профессиональной деятельности все больше людей сталкиваются с проблемой эмоционального выгорания. В поисках способов восстановления энергии и внутренних сил многие обращаются к нестандартным форматам отдыха. По данным опроса, проведенного маркетплейсом YouTravel.me, этот тренд набирает популярность. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Исследование показало, что люди, испытывающие выгорание, все чаще выбирают авторские туры для восстановления. Среди российских направлений, куда едут, чтобы обрести гармонию и восстановить силы, лидируют Дагестан (22%), Приэльбрусье (20%), Алтай (18%), летний Урал (17%) и Кисловодск (17%). Эти места привлекают своими уникальными природными пейзажами, возможностями для активного отдыха и атмосферой, способствующей релаксации.

Кроме того, популярностью пользуются хайкинг-туры в Грузию и Армению. Эти страны предлагают не только живописные маршруты для пеших прогулок, но и богатую культурную программу, что помогает участникам туров отвлечься от повседневных забот и погрузиться в новые впечатления. Также для «перезагрузки» выбирают такие направления как Китай, ЮАР и Марокко, участники опроса рассказали, что поездки по экзотическим странам позволяют быстро переключиться и восстановить эмоциональное состояние.

Путешественники отмечают, что выбор авторских туров для восстановления сил и борьбы с профессиональным выгоранием связан с возможностью индивидуального подхода и адаптации программы. Такие туры включают разнообразные активности, от медитаций и йоги до экстремальных видов спорта, что позволяет участникам выбрать наиболее подходящие способы релаксации и восстановления.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности авторских туров. Восстановление через путешествия становится не просто модной тенденцией, но и необходимым элементом заботы о себе в современном мире.

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