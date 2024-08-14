Юрист оценил риски банкротства Wildberries

Заявления Владислава Бакальчука о значительном увеличении кредитной нагрузки компании после объединения с Russ вызывают обоснованные опасения, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Согласно его словам, новое руководство привлекло кредиты на сумму около 40 миллиардов рублей, причем сделано это было, по его утверждениям, без должного планирования и анализа возможностей по обслуживанию такого долга.

«В контексте корпоративного права это может рассматриваться как потенциально недобросовестное поведение менеджмента, если будет доказано, что кредиты привлекались без экономического обоснования и в ущерб интересам компании», — объяснил юрист.

Важным фактором риска является также заявление о том, что банки начали замораживать выдачу средств даже в рамках одобренных кредитных линий, а некоторые и вовсе потребовали досрочного возврата уже выданных кредитов.

«Такое поведение кредиторов может свидетельствовать о снижении их доверия к финансовой устойчивости Wildberries после объединения с Russ. В случае, если компания действительно не сможет обслуживать возросший долг, это может привести к дефолту по обязательствам и послужить основанием для инициирования процедуры банкротства со стороны кредиторов», — добавил Русяев.

Что касается вопроса о возможности использования процедуры банкротства для погашения долгов за сгоревший склад, это действительно может быть одним из мотивов, если такие долги существуют и являются значительными.

«В рамках процедуры банкротства все кредиторы, включая пострадавших от пожара на складе, могли бы заявить свои требования. Однако важно понимать, что инициирование банкротства исключительно с целью уклонения от погашения определенных обязательств может быть расценено как злоупотребление правом и повлечь за собой негативные последствия для инициаторов такой процедуры», — рассказал эксперт.

Интересным юридическим аспектом в данной ситуации является также вопрос о возможном оспаривании сделки по объединению Wildberries и Russ. Если будет доказано, что эта сделка была совершена с нарушением корпоративных процедур, без должного одобрения всех акционеров или в ущерб интересам компании, она может быть оспорена в судебном порядке.

«Это особенно актуально в свете заявлений Владислава Бакальчука о возможном рейдерском захвате», — подчеркнул он.

Кроме того, нельзя исключать возможность привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц компании в случае, если банкротство все же произойдет. Согласно российскому законодательству, если будет доказано, что действия или бездействие контролирующих лиц привели к банкротству компании, они могут быть привлечены к ответственности по долгам организации.

«В целом ситуация вокруг Wildberries представляет собой сложный юридический кейс, затрагивающий вопросы корпоративного управления, финансовой ответственности и потенциального банкротства. Решение этих вопросов потребует тщательного анализа всех обстоятельств дела и может привести к длительным судебным разбирательствам», — резюмировал Русяев.

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