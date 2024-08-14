Названы продукты, улучшающие метаболизм

Все напитки, которые содержат кофеин, такие как кофе и черный чай, действительно немного ускоряют метаболизм. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

«Кофеин действует на организм тонизирующим образом: улучшает работоспособность, улучшает нервно-мышечную передачу, немного повышает число сердечных сокращений, обладает естественным мочегонным действием», — рассказала диетолог.

Также, по ее словам, сюда следует отнести различные напитки, которые содержат жгучие вещества. Например, имбирный чай.

«Жгучие вещества обладают способностью улучшать капиллярное кровообращение. Они действуют на наш организм примерно так же, как если намазать себя какой-то разогревающей мазью. Они обладают способностью расширять капилляры. А за счет того, что капилляры расширяются, улучшается питание периферических органов и тканей, в первую очередь головного мозга, рук, ног. И так как улучшается питание периферии, то от этого происходит усиление метаболизма», — добавила врач.

Ранее диетолог развеяла мифы о быстром и медленном метаболизме.