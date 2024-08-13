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Полутораметровая змея, сбежавшая две недели назад от екатеринбуржца, нашлась на улице

В Екатеринбурге поймали амурского полоза, сбежавшего от хозяина две недели назад

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Kirsanov Valeriy Vladimirovich/Shutterstock/FOTODOM

Жители Академического района Екатеринбурга наткнулись на полутораметровую змею, сбежавшую от хозяина. Об этом сообщает E1.RU.

Сегодня днем горожане заметили беспризорную змею на улице Академика Сахарова. Очевидцы предположили, что это может быть гадюка или питон, и попытались поймать животное. Сделать это им удалось далеко не с первой попытки, однако в итоге охранники кофейни, рядом с которой проползала змея, все же загнали ее в большое ведро с помощью лопаты.

Позже нашелся хозяин пресмыкающегося Владислав. Он признался, что потерял своего амурского полоза Валькирию и уже не надеялся встретиться с ней вновь.

«Валькирия сбежала с 11-го этажа пару недель назад, я думал, что она разбилась и мысленно похоронил. Очень рад был, когда увидел, что она жива, что с ней все хорошо. Возвращаемся домой», — отметил екатеринбуржец.

Ранее пенсионер попал в больницу после встречи со змеей в Ленобласти.

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