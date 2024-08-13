Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского подростка задержали за нападение с ножом на старшего родственника

В Ростовской области 16-летний юноша пырнул ножом в живот своего родственника

close
100%
Depositphotos

В Ростовской области задержали несовершеннолетнего за нападение с ножом на старшего родственника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следователей, 11 августа 16-летний житель Азовского района поссорился со своим 32-летним родственником. Имевший при себе нож юноша ударил им близкого человека, тот получил ранение в живот и был доставлен в больницу.

Злоумышленника задержали вскоре после совершения преступления. Ему предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе допроса подросток признал вину в полном объеме.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», — заявили в региональном управлении СК.

Ранее в Петербурге подросток, страдающий психическим расстройством, напал на отца-инвалида.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами