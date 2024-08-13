Третьеклассник домогался ребенка-инвалида в санатории под Нижним Новгородом

Школьник приставал к сверстнику во время отдыха в санатории под Нижним Новгородом. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, инцидент произошел в одном из санаториев Кстовского района. Во время обхода воспитатель застала двух мальчиков, лежащих раздетыми под одним одеялом. Она попросила детей вернуться на свои места, а затем переговорила с одним из них.

Так выяснилось, что между воспитанниками уже был интимный контакт. Пострадавший рассказал, что его сосед совершил с ним действия сексуального характера в шкафу.

Затем о произошедшем сообщили родителям детей. Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Известно, что ее сын имеет инвалидность и наблюдается у психиатра. Другой ребенок учится в третьем классе, на учете не состоит и воспитывается в благополучной семье.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, ее результаты будут переданы в СК.

Ранее прохожие задержали мужчину, пристававшего к ребенку на детской площадке в Екатеринбурге.