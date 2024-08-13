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Журналистка из Суджи оказалась в числе пропавших после атаки ВСУ

РИА: журналистка из Суджи оказалась в числе пропавших после наступления ВСУ

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Заместитель главреда газеты из Суджи в Курской области Инна Демьяненко оказалась в числе пропавших после наступления ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве информации региона.

Там уточнили, что в числе двух тысяч пропавших курян оказалась журналистка Инна Демьяненко. Пока нет никакой информации о том, где она находится. Специалисты продолжают поиски.

По словам представителя министерства, заместитель главного редактора газеты «Суджанские вести» отработала 5 августа полный рабочий день и ушла домой. После этого никому не удалось с ней связаться.

В беседе с агентством председатель Союза журналистов Курской области Ольга Болдырева заявила, что организация формирует списки журналистов всех редакций из приграничных районов, «чтобы понимать, чем можно помочь, и будет решать этот вопрос».

Известно, что Демьяненко 25 лет является членом Союза журналистов России и более 30 лет работает в средствах массовой информации.

До этого житель Суджи Курской области, многодетный отец Роман Яценко пешком дошел до Суджи под пулеметным огнем ВСУ, чтобы спасти свою семью.

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.

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