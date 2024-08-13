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Участники Всемирного фестиваля молодежи отправились на Северный полюс

Школьники из 15 стран мира отправились в экспедицию на Северный полюс

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Пресс-служба ВФМ-2024

Команда школьников и экспертов из 15 стран мира, участвовавших во Всемирном фестивале молодежи, в рамках пятой научно-просветительской экспедиции «Росатома» «Ледокол Знаний–2024» отправились в путешествие на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы», сообщает пресс-служба фестиваля.

Как подчеркнул советник руководителя Росмолодежи по международным вопросам, гендиректор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Даниил Бисслингер, в экспедиции «Ледокол Знаний» впервые участвуют ребята из различных стран мира.

«В состав зарубежной делегации вошли участники ВФМ-2024, которые выиграли путевки «Росатома» к Северному полюсу во время самого фестиваля. Таким образом, ВФМ открыл двери молодым еще и к крайней точке земного шара», — сказал он.

По его словам, там российские и иностранные участники экспедиции установят флаги своих стран. Он подчеркнул, что экспедиция доказывает, что представители разных стран готовы вместе покорять далекие земли, создавать новые проекты и строить общее будущее.

Экспедиция продлится до 22 августа. В путешествии участники познакомятся с устройством и работой ледокола, увидят природу Арктики, а также смогут отправить открытки из самого северного почтового отделения на Земле Франца-Иосифа. Также на атомоходе будет снят документальный сериал о жизни международной команды школьников в арктических условиях.

Специальным гостем и участником юбилейного сезона экспедиции стал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Чувствуется гордость за страну, и эта гордость только нарастает, когда осознаешь, что все это сделано руками наших людей. Сегодня мы отправляемся не просто в экспедицию — мы впервые в истории будем нести свет знаний с самой северной точки планеты», — отметил он.

Напомним, организаторами проекта выступают госкорпорация «Росатом» и российское общество «Знание».

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