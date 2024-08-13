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Россиянка потребовала, чтобы обидчик ее дочери встал на колени, и попала под суд

В Калининградской области будут судить женщину, которая избила обидчика дочери

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Жительница Калининградской области ударила ребенка, обидевшего ее дочь, и попала под суд. Об этом пишет «Клопс».

В декабре прошлого года 13-летний мальчик встретил на улице мать девочки, которую задирал и обзывал дурой. Женщина, как показалось школьнику, в тот момент была пьяна и, подойдя к нему, потребовала извинений. Чтобы убедиться в их искренности, она велела ребенку встать на колени, но тот отказался. Тогда родительница схватила несовершеннолетнего за шею и ударила его кулаком по щеке.

«Я почувствовал резкую боль и услышал, как заскрежетали зубы. Из носа и губы пошла кровь. Кусок переднего зуба откололся. Она продолжала меня держать, но я вырвался, и побежал к остановке. Сел в автобус и поехал домой», — вспоминает пострадавший.

После этого мальчик попал в нейрохирургическое отделение, где ему диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей головы, ссадины и ушибы лица, верхней и нижней губы, а также перелом коронки зуба. В больнице пострадавший провел неделю.

Теперь 27-летняя женщина, поднявшая руку на ребенка, предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее житель Воронежа пришел на детскую площадку после того, как его сына обидели, и поставил мальчиков на колени.

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