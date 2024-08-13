Россиянин просрочил визу на четыре года и попался полиции в Таиланде

В Таиланде полицейские поймали гражданина России, который просрочил визу на четыре года. Об этом сообщает Bangkok Post.

По информации издания, инцидент произошел на острове Ко-Панган. Местные жители пожаловались сотрудникам правоохранительных органов на мужчину, занимающегося попрошайничеством, и прибывшие на место полицейские задержали 56-летнего россиянина.

По результатам проверки выяснилось, что мужчина въехал в Таиланд 19 февраля 2020 года по российским документам и визе на 30 дней. Россиянин сообщил, что у него имеется также канадский паспорт. Ему предъявили обвинение в нарушении законодательства.

До этого в Таиланде российского гражданина задержали по подозрению в организации преступной группы, занимавшейся продажей поддельных паспортов 15 стран.

Ранее в Замбии россиянина арестовали за попытку вывезти валюту.