Более 90 волонтеров МГЕР примут участие в гуманитарной миссии в Курской области

Более 90 активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) отправились в Курскую область для доставки и распределения гуманитарной помощи, а также поддержки жителей в пунктах временного размещения. Об этом рассказал председатель организации депутат Антон Демидов, сообщается на сайте партии.

Он подчеркнул, что для МГЕР это не новая работа, так как активисты организации занимаются подобным уже два года в новых регионах.

«Работаем во всех пунктах временного размещения, собираем потребности, передаем их в наш распределительный центр. Формируем пакеты со всем необходимым. Также на связи с руководством региона, на всех складах, где требуется разгрузка, фасовка, везде работают наши волонтеры. Количество волонтеров будет увеличиваться», — отметил он.

Демидов добавил, что активисты начали выезды в приграничный Рыльск. Также депутат сообщил, что фонд «Наша правда» передаст МГЕР 10 автомобилей УАЗ «Пикап» для помощи в вывозе жителей, доставке им продуктов.

Как напомнил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, первая партия гумпомощи от партии прибыла в Курскую область 8 августа. По его словам, в ближайшие дни гуманитарные грузы также передадут от реготделений партии в Кировской, Липецкой и Владимирской областях, других регионах.

«Ее отправили Орел, Воронеж, Липецк, Татарстан. Собранная нашими реготделениями вместе с представителями бизнеса и общественниками бытовая техника, одежда, продукты, предметы гигиены обеспечили работу сразу нескольких пунктов временного размещения. Следом гуманитарные конвои направили и другие регионы», — рассказал он.

Якушев уточнил, что это позволило максимально быстро закрывать возникающие у жителей потребности и создавать комфортные условия в пунктах временно размещения.

Отмечается, что в составе нового гуманитарного груза Свердловская область передаст тысячу раскладушек и комплектов постельного белья, Челябинская область направит продукты.