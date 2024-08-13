В российском регионе выявили случай заражения листериозом

В Ростовской области выявили первый в 2024 году случай заражения листериозом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, случай инфекционного заболевания зафиксировали в Ростове-на-Дону. На текущий момент известно только об одном заразившемся.

В Роспотребнадзоре напомнили, что листериоз — это инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией Listeria monocytogenes. Чаще всего среди людей инфекцию диагностируют у новорожденных детей, беременных женщин, людей старше 60 лет и граждан с низким иммунитетом.

Листериоз передается человеку от грызунов. Также заболевание может перекинуться от гамазовых клещей, блох и вшей. Иногда инфекцию можно подхватить во время еды. В таком случае бактерия попадает в организм с инфицированными мясом, птицей, овощами, молочкой и морепродуктами.

В июле в Роспотребнадзоре сообщили, что в России в последние годы заболеваемость листериозом находится на уровне единичных случаев. Этого удалось достичь благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям, отметили в ведомстве.

Ранее вспышка листериоза перекинулась на еще одну страну.