Полицейский спас мужчину, который чуть не ушел под воду в Крыму

В Крыму отдыхавший на пляже полицейский спас жизнь мужчине, который чуть не ушел под воду. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на пляже в пригороде Феодосии. Майор полиции Дмитрий Помазан отдыхал там вместе с семьей, когда его супруга услышала крики и просьбы о помощи. Страж порядка заметил, что в воде подросток пытается удержать на поверхности мужчину.

Полицейский подплыл к ним и обхватил грудь не двигавшегося мужчины рукой, а затем вытащил его на берег, удерживая его голову над водой. На суше правоохранитель вместе с дочерью пострадавшего провели ему реанимационные мероприятия.

Позже мужчину передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили его в медицинское учреждение. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее полицейский спас молодую женщину от необдуманного поступка на краю моста в Хакасии.