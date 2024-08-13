Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турист прилетел в Стокгольм без билета и попытался вернуться в Мюнхен тем же образом

В Швеции задержали путешественника, который пролетел через всю Европу без билета

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Гражданина Норвегии задержали после того, как он прилетел на самолете из Германии в Швецию, не имея билета. Об этом сообщает Bild.

В начале августа мужчина приехал в аэропорт Мюнхена, намереваясь попасть в Стокгольм. Он не купил билет на самолет, но сумел пройти через турникет, прижавшись к другому пассажиру. Норвежец также прошел мимо сотрудников аэропорта, проверявших посадочные талоны, и добрался до самолета. Однако на борту не оказалось свободных мест, и нарушителя высадили в сопровождении полицейских.

Уже на следующий день он, действуя по той же схеме, все же смог сесть на рейс Lufthansa и вылетел в Стокгольм. Сразу после посадки мужчина решил вернуться в Мюнхен, чем и привлек к себе внимание. Безбилетника задержали и обвинили «в незаконном проникновении на борт и мошенничестве».

Расследованием инцидента занимаются полицейские, служба безопасности аэропорта и авиакомпания.

«За свою карьеру полицейского я никогда с таким не сталкивался. Аэропорт должен объяснить, как такое могло произойти», — считает глава немецкого профсоюза полиции Андреас Роскопф.

Ранее назвавшийся российским экономистом мужчина прилетел в США из Дании без билета и документов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами