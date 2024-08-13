Турист прилетел в Стокгольм без билета и попытался вернуться в Мюнхен тем же образом

Гражданина Норвегии задержали после того, как он прилетел на самолете из Германии в Швецию, не имея билета. Об этом сообщает Bild.

В начале августа мужчина приехал в аэропорт Мюнхена, намереваясь попасть в Стокгольм. Он не купил билет на самолет, но сумел пройти через турникет, прижавшись к другому пассажиру. Норвежец также прошел мимо сотрудников аэропорта, проверявших посадочные талоны, и добрался до самолета. Однако на борту не оказалось свободных мест, и нарушителя высадили в сопровождении полицейских.

Уже на следующий день он, действуя по той же схеме, все же смог сесть на рейс Lufthansa и вылетел в Стокгольм. Сразу после посадки мужчина решил вернуться в Мюнхен, чем и привлек к себе внимание. Безбилетника задержали и обвинили «в незаконном проникновении на борт и мошенничестве».

Расследованием инцидента занимаются полицейские, служба безопасности аэропорта и авиакомпания.

«За свою карьеру полицейского я никогда с таким не сталкивался. Аэропорт должен объяснить, как такое могло произойти», — считает глава немецкого профсоюза полиции Андреас Роскопф.

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