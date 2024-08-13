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Россиянка захотела похудеть, но получила судимость и лишилась телефона

В Югре вынесли приговор женщине, которая хотела похудеть с помощью таблеток

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Depositphotos

В Югре вынесли приговор женщине, которая по интернету заказала препараты для похудения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО — Югры.

Осенью 2022 года местную жительницу задержали при выходе из отделения почтовой связи. Внутри только что полученной ею посылки находилось 30 упаковок с различными маркировками, содержащих 790 капсул, в составе которых, согласно заключению эксперта, обнаружено сильнодействующее вещество.

Эксперты выяснили, что сибутрамин прибыл к 38-летней заказчице из Казахстана. Женщина заказала препарат, чтобы похудеть, и стала фигуранткой дела о контрабанде сильнодействующего запрещенного вещества в крупном размере. Она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В итоге судья назначил обвиняемой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Мобильный телефон, с помощью которого она сделала тот самый заказ, был признан орудием совершения преступления и конфискован в доход государства.

Ранее россиянин получил реальный срок из-за снотворных таблеток.

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