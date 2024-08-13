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Археологи нашли древний торговый чек, которому 1000 лет

Fox News: в Турции во время раскопок археологи нашли 1000-летний чек

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Ministry of Culture and Tourism of the Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Turkey

В Турции археологи нашли древний торговый чек, которому около тысячи лет, пишет Fox News. Он представляет собой камень, на котором высечена нужная информация.

Как пишут СМИ, открытие было сделано в Аччана-Хююке, известном как Эски-Алалах в Турции. На древнем чеке, представляющим собой камень, выбита информация, подтверждающая большую сумму, потраченную на покупку мебели.

«В чеке нет букв — вместо этого продавец использовал от 600 до 1000 символов, отпечатанных на глине, для составления слов путем деления их на слоги», — говорится в заявлении археологов.

Согласно пресс-релизу министра культуры и туризма Турецкой Республики, размеры реликвии составляют от 4,2 до 3,5 сантиметра, а ее толщина — 1,6 сантиметра.

«Мы считаем, что эта табличка весом 28 граммов откроет новые перспективы для понимания экономической структуры и государственного устройства позднего бронзового века», — прокомментировал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Ранее ученые расшифровали древнейший сборник предсказаний лунных затмений.

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