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Врач развеял миф о том, что в межсезонье нужно больше употреблять витамина С

Врач Неверов: витамин С не защитит от простуды в межсезонье

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Shutterstock

Утверждение о том, что избежать простуды в межсезонье поможет употребление ударных доз витамина С, является мифом. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил врач-терапевт, доктор медицинских наук Никита Неверов.

«Лимон и чай с малиной никакого предотвращения и лечения заболеваний не дают. Витамин С пока не доказал свой положительный эффект. Естественно, количество витаминов в крови должно быть нормальным, что у здоровых людей достигается сбалансированным питанием», — сказал специалист.

Чтобы уберечься от простуды в межсезонье, по его словам, стоит чаще бывать на свежем воздухе, регулярно проветривать помещения и, по возможности, избегать мест скопления людей.

В 2024 году ученые из Саутгемптонского университета (Великобритания) установили, что использование солевых или гелевых назальных спреев может предотвращать острые респираторные заболевания (ОРЗ) и сокращать время лечения после заражения. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

Ранее врач рассказала, почему мужчины тяжелее переносят простуду и грипп.

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