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Местная журналистка пропала в Судже после атаки ВСУ

Журналистка Инна Демьяненко пропала без вести в Судже

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Телеграм-канал «Baza»

Журналистка Инна Демьяненко пропала без вести в Судже после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«55-летняя Инна работает заместителем главного редактора газеты «Суджанские вести». По словам коллег, она не выходит на связь с 5 августа. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. Телефон Инны недоступен. Также недоступен и телефон её сестры», — сообщает канал.

Уточняется, что Демьяненко 25 лет является членом Союза журналистов России и более 30 лет работает в средствах массовой информации.

До этого житель Суджи Курской области, многодетный отец Роман Яценко пешком дошел до Суджи под пулеметным огнем ВСУ, чтобы спасти свою семью.

По словам мужчины, он находился в командировке в Москве, когда украинские военные предприняли попытку прорваться в Курскую область. Связь с родными пропала, Яценко не мог дозвониться до супруги больше суток. Дома вместе с женой остались пятеро детей от восьми до 14 лет.

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.

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Атаки на Курскую область
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