Сергея «Паука» Троицкого отпустили из полиции Новороссийска

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, попавший в полицию после конфликта в супермаркете «Пятерочка» в Новороссийске, отпущен на волю. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Троицкого отпустили из отделения полиции после выяснения обстоятельств конфликта в магазине, в результате которого кассир нажала тревожную кнопку.

Днем 13 августа сообщалось, что Сергей «Паук» Троицкий задержан в Новороссийске. Сам он пояснил причину задержания словами «Типа фальшивые деньги».

Кроме того, Троицкий сообщил, что попал в больницу с сотрясением мозга. Прочие подробности неизвестны.

Концерт Троицкого в Новороссийске состоялся 10 августа, он выступал со своим проектом «Паук оркестр».

Предыдущее задержание Троицкого произошло 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде. Вместе с ним в полицию попали два гитариста и около 40 зрителей. Силовики ворвались в клуб, раздевали посетителей и искали у них татуировки.

Ранее Сергей «Паук» Троицкий заявил, что силовики похитили у него шесть бутылок элитной водки.