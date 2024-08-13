Пьяный россиянин вломился в чужую квартиру, чтобы украсть телевизор, но уснул

Во Владивостоке мужчина проник в чужую квартиру, чтобы украсть телевизор, но уснул и попался полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 августа в доме на улице Калинина. Соседи заметили, что неизвестный разбил окно в одной из квартир на первом этаже и проник внутрь. Очевидцы вызвали на место сотрудников правоохранительных органов и окружили злоумышленника с улицы.

Сообщается, что вор намеревался украсть из жилища плазменный телевизор. Однако когда мужчина понял, что скрыться не получится, он уснул на месте преступления.

Прибывшим на место сотрудникам полиции пришлось будить неудавшегося похитителя телевизора, чтобы надеть на него наручники. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

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