Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Художница Скочиленко планирует сыграть свадьбу со своей девушкой

AP: художница Скочиленко собирается вступить в брак со своей девушкой Субботиной

close
100%
Anton Vaganov/Reuters

Художница Саша Скочиленко, покинувшая Россию в ходе обмена заключенными с Западом, планирует заключить брак со своей девушкой Софьей Субботиной. Об этом пишет агентство Associated Press.

Сейчас они живут в Германии, где легализованы однополые браки. Город, в котором пройдет церемония бракосочетания, девушки пока не выбрали.

16 ноября 2023 года Василеостровской районный суд приговорил художницу к семи годам колонии общего режима. В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствовала позиции министерства обороны России.

Художница оставалась под стражей полтора года. Суд признал ее виновной по статье по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Ранее активиста Тимура Булатова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами