Художница Скочиленко планирует сыграть свадьбу со своей девушкой

Художница Саша Скочиленко, покинувшая Россию в ходе обмена заключенными с Западом, планирует заключить брак со своей девушкой Софьей Субботиной. Об этом пишет агентство Associated Press.

Сейчас они живут в Германии, где легализованы однополые браки. Город, в котором пройдет церемония бракосочетания, девушки пока не выбрали.

16 ноября 2023 года Василеостровской районный суд приговорил художницу к семи годам колонии общего режима. В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствовала позиции министерства обороны России.

Художница оставалась под стражей полтора года. Суд признал ее виновной по статье по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Ранее активиста Тимура Булатова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.