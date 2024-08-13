Красовского заочно приговорили к тюрьме на Украине за слова о детях

Суд на Украине заочно приговорил бывшего директора вещания русскоязычного канала Russia Today (RT) Антона Красовского к пяти годам тюрьмы за его слова о детях. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского генпрокурора.

«Прокуроры доказали, что в 2022 году осужденный в одном из эфиров своей авторской программы публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вошел в телевыпуски Russia Today», — говорится в сообщении.

Как уточнили в генпрокуратуре, Красовского признали виновным по статье о публичных призывах к геноциду.

В феврале 2023 года украинский суд уже приговаривал журналиста к пяти годам заключения. По совокупности приговоров сейчас ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на пять лет с конфискацией имущества.

Фраза Красовского об украинских детях прозвучала 23 октября 2022 года в ходе его беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Писатель сказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что «Украина оккупирована москалями». В ответ на это экс-директор призвал топить таких детей, «забивать их в хату и сжигать».

Ранее Красовский прокомментировал слухи о связи с умершим актером театра Et Cetera Черных.