Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красовского заочно приговорили к тюрьме на Украине за слова о детях

Суд на Украине заочно приговорил журналиста Красовского к пяти годам тюрьмы

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Суд на Украине заочно приговорил бывшего директора вещания русскоязычного канала Russia Today (RT) Антона Красовского к пяти годам тюрьмы за его слова о детях. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского генпрокурора.

«Прокуроры доказали, что в 2022 году осужденный в одном из эфиров своей авторской программы публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вошел в телевыпуски Russia Today», — говорится в сообщении.

Как уточнили в генпрокуратуре, Красовского признали виновным по статье о публичных призывах к геноциду.

В феврале 2023 года украинский суд уже приговаривал журналиста к пяти годам заключения. По совокупности приговоров сейчас ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на пять лет с конфискацией имущества.

Фраза Красовского об украинских детях прозвучала 23 октября 2022 года в ходе его беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Писатель сказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что «Украина оккупирована москалями». В ответ на это экс-директор призвал топить таких детей, «забивать их в хату и сжигать».

Ранее Красовский прокомментировал слухи о связи с умершим актером театра Et Cetera Черных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами