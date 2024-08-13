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Россиянка вооружилась топором и напала на спящего партнера из-за старых обид

В ЯНАО задержали женщину, пытавшуюся расправиться со спящим сожителем

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В ЯНАО женщина набросилась с топором на спящего сожителя. Об этом сообщили в СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел 10 августа в селе Аксарка Приуральского района. По версии следствия, местная жительница выпила и вспомнила старые обиды на своего партнера.

Находясь состоянии аффекта, она схватила топор и напал на мужчину, который в тот момент спал. Злоумышленница успела нанести жертве несколько ударов лезвием в область головы и рук.

Потерпевшему удалось отбиться от сожительницы и отобрать у нее оружие. Затем мужчина обратился за помощью в медицинское учреждение.

Суд уже избрал 32-летней нападавшей меру пресечения, ей также предъявили обвинение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Недавно пьяный житель Новосибирска едва не отрубил ухо обидчику топором.

Ранее россиянин напал с топором на подростков, забросивших на территорию частного дома мяч.

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