Россиянка вооружилась топором и напала на спящего партнера из-за старых обид

В ЯНАО женщина набросилась с топором на спящего сожителя. Об этом сообщили в СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел 10 августа в селе Аксарка Приуральского района. По версии следствия, местная жительница выпила и вспомнила старые обиды на своего партнера.

Находясь состоянии аффекта, она схватила топор и напал на мужчину, который в тот момент спал. Злоумышленница успела нанести жертве несколько ударов лезвием в область головы и рук.

Потерпевшему удалось отбиться от сожительницы и отобрать у нее оружие. Затем мужчина обратился за помощью в медицинское учреждение.

Суд уже избрал 32-летней нападавшей меру пресечения, ей также предъявили обвинение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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