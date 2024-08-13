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Россиянам объяснили, как подобрать идеальную кличку для питомца

Специалист Алешина: кличка питомца должна быть короткой

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Shutterstock

В качестве клички питомцу стоит выбирать короткие и легко произносимые варианты. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина.

По ее словам, это позволит выстроить более быстрый контакт между животным и членами семьи. Если его приобрели уже с именем, эксперт советует подобрать какой-то сокращенный вариант.

«И, конечно, кличка должна нравиться всем членам семьи, потому что им придется произносить этот набор букв каждый день и неоднократно», — отметила Алешина.

Специалист добавила, что животные хорошо чувствуют отношение хозяина к себе, поэтому с ними важно разговаривать, хвалить, а также показывать им, что они большие молодцы.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что идеальная кличка для собаки должна состоять из двух, максимум трех слогов. Он отметил, что кличка — это, в первую очередь, самая часто произносимая команда, поэтому она должна быть легкопроизносимой.

Ранее были названы самые популярные клички собак.

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