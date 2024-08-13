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Полицейские накрыли ОПГ наркоторговцев в Тамбовской области

В Тамбовской области накрыли ОПГ наркоторговцев

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Shutterstock

В Тамбовской области полицейские накрыли ОПГ наркоторговцев, выявлено девять фигурантов. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов в период с октября 2023 года по май 2024 года задержали девять человек, которые, предварительно, связаны с незаконным интернет-магазином по продаже наркотиков. Среди фигурантов уголовного дела оказались четыре девушки в возрасте от 21 до 34 лет и пятеро мужчин в возрасте от 23 до 49 лет.

Установлено, что ОПГ наркоторговцев действовала согласно указаниям кураторов. Задержанные не были знакомы — их общение происходило исключительно текстовыми сообщениями в мессенджерах. Передача веществ покупателям осуществлялась через тайники-закладки.

По местам жительства подозреваемых и в схронах полицейские нашли и изъяли телефоны, упаковочный материал, банковские карты и около 1,5 кг производного N-метилэфедрона. Шестерых фигурантов арестовали, еще трое находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, в СУ СК РФ по региону направлены материалы в отношении четверых несовершеннолетних, которые могут иметь отношение к ОПГ.

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