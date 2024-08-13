Власти Курской области опровергли информацию о проблемах с водой

Правительство Курской области опровергло информацию о проблемах с водоснабжением в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что спецслужбы Украины распространяют новые фейки от «Водоканала» о проблемах с водоснабжением. Они рекомендуют «очищать» воду раствором йода, что может привести к отравлению при превышении дозировок.

До этого в соцсетях распространилась информация о том, что «Курскоблводоканал» сообщил о якобы проблемах с водоснабжением. Авторы публикаций приложили копию «заявления» гендиректора АО «Курскоблводоканал» Олега Болдырева.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в МЧС раскрыли объемы гуманитарной помощи для Курской области.