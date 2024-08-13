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Ветераны СВО помогут жителям Курской области

Ассоциация ветеранов СВО сформировала отряд для поддержки Курской области

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Ассоциация ветеранов СВО

Члены Ассоциации ветеранов из СВО, ЛНР, Чувашии и Тверской области приехали в Курскую область, чтобы помощь гражданскому населению и региональным органам власти, сообщает пресс-служба ассоциации.

Члены ассоциации помогут гражданам с эвакуацией из опасных населенных пунктов и помогут обеспечить безопасность на некоторых гражданских объектах.

Эвакуируемых жителей привозят к родственникам и на пункты регистрации в Курсе.

По словам ветеранов СВО, они готовы решать любые поставленные задачи.

Также ветераны боевых действий из других регионов России заявили о готовности присоединиться ко второму заезду 18 августа.

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