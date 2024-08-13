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Москвич напал на охранника в метро из-за нежелания оплатить проезд

Полиция задержала мужчину, напавшего на охранника в метро Москвы

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 25-летнего жителя столицы, который напал на работника службы безопасности Московского метрополитена из-за нежелания оплатить проезд. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, инцидент произошел в вестибюле станции «Семеновская» Арбатско-Покровской линии. Молодой человек хотел пролезть через турникет, чтобы не платить за проезд, но его остановил работник службы безопасности. В один момент москвич распылил содержимое баллончика в лицо охранника, из-за чего тот получил химический ожог глаз.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. В скором времени его задержали на станции метро «Бауманская». В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в Москве задержали 51-летнего мужчину, который спрыгнул с платформы на пути в метро. В его отношении составили административный протокол по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.

Ранее пассажирка метро рассказала, как они с подругой отбились от женщины с ножом.

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