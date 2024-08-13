Российскую сторону разочаровала оценка МАГАТЭ ситуации на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставило первичную, техническую оценку ситуации после пожара в результате удара беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по башне градирни Запорожской АЭС. Об этом заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

«Важно, что она (оценка — «Газета.Ru») была подготовлена оперативно после того, как российская сторона предоставила соответствующий доступ специалистам Агентства», — заявил Устинов.

Дипломат отметил, что содержание оценки «не дотянуло до ожиданий» российской стороны. Устинов подчеркнул, что в ней не содержится ничего, «что указывало бы на украинскую сторону» в качестве виновника произошедшего.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить.

Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды. Позднее специалисты МАГАТЭ осмотрели место происшествия и заявили об отсутствии признаков удара по станции.

Ранее политолог назвал МАГАТЭ бесполезной конторой.