ФСИН опровергла информацию о госпитализации Дарьи Треповой

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о якобы транспортировке Дарьи Треповой в тюремную больницу Мордовии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ФСИН.

«Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается», — говорится в сообщении.

О том, что Трепову срочно доставили в тюремную больницу Мордовии, вечером 12 августа сообщил Mash. По данным источника, госпитализация могла быть вызвана серьезной депрессией и нарушением психического состояния. Mash также сообщает, что супруг осужденной пытается установить связь с колонией, чтобы выяснить состояние своей жены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

25 января текущего года Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 600 тысяч рублей за совершение теракта в отношении военкора Владлена Татарского.

Ранее сообщалось, что с осужденной за теракт Треповой требуют взыскать задолженность по коммунальным платежам.