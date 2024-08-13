На оптовых рынках в Петербурге обнаружили более 100 нелегальных мигрантов

В Петербурге полицейские во время рейда по оптовым рынкам нашли более 100 нелегально пребывающих в РФ иностранцев. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сотрудники полиции провели масштабный рейд по крупным оптовым рынкам на Софийской улице, проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке. В ходе мероприятий около 250 правоохранителей проверили более 2 тысяч человек, из которых более половины оказались мигрантами.

В результате полицейские выявили более 100 иностранцев, которые находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства. Их привлекли к административной ответственности и доставили в отделы.

Кроме того, сотрудники ГАИ выявили 139 нарушителей безопасности дорожного движения. Их также привлекли к ответственности.

Ранее красноярское предприятие уличили в использовании труда нелегалов, включая подростка.