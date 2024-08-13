Во Франции сделали самую дорогую в мире зажигалку

Во Франции изготовили самую дорогую в мире зажигалку из 400 граммов чистого золота, пишет Oddity Central. Заказчиком оказался миллиардер из Гонконга.

Французский люксовый бренд ST Dupont начал работу над зажигалкой Louis XIII Fleur de Parme по особому заказу Стивена Ханга, гонконгского миллиардера, страстно увлеченного французской историей. Она выполнена в виде короны и изготовлена из 400 граммов чистого золота, а также покрыта 152 сапфирами общим весом 41 карат.

Стоимость такой зажигалки составляет примерно $500 тысяч. На ее создание ушло около шести месяцев, а всего над заказом работала команда из 80 мастеров с «глубоким знанием французской культуры и истории».

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