На севере Финляндии и Норвегии пожаловались на дым от лесных пожаров в России

В северных регионах Финляндии и Норвегии жалуются на запах дыма от пожаров в России. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

По данным источника, в Лапландскую службу спасения в последние дни поступило несколько сообщений о запахе дыма в муниципалитете Инари.

Как сообщают финские власти, запах дыма распространяется из Мурманской области. Регион находится приблизительно в 125 километрах к востоку от финской границы.

Жителей Инари предупредили о рисках возгораний и на территории Финляндии, поскольку местность в этом регионе очень сухая. Служба спасения призвала отказаться от источников открытого горения.

В свою очередь в Норвегии запах дыма ощущается на востоке северной провинции Финнмарк. В Сер-Варангере начальник службы экстренной помощи Мортен Месло посоветовал жителям закрывать окна.

23 июля глава Якутии Айсен Николаев сообщил о напряженной ситуации с лесными пожарами в регионе. Он заявил, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Верхоянском и Абыйском районах. То же касается Вилюйского, Олекминского и Верхневилюйского районов.

Ранее в Туве ввели режим ЧС из-за сухой погоды.