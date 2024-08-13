Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале подростки устроили массовые разборки со стрельбой

В Челябинске подростки устроили массовые разборки в оружием

close
100%
Global Look Press

В Челябинске местные жители рассказали о разборках в одном из дворов города, в которых участвовали десятки молодых людей. Об этом сообщает издание 74.ru.

Все произошло 12 августа. На записи, сделанной камерой одного из подъездов дома 110 на улице Героев Танкограда, слышно, как раздаются несколько выстрелов, после чего порядка 20–30 подростков срываются с места и бегут в разные стороны.

«Полицейские проверяют информацию, устанавливают участников инцидента, возможных свидетелей и очевидцев. Предварительно, никто из участников не пострадал, за медицинской помощью не обращался», — рассказали в пресс-службе полиции Южного Урала.

Ранее более 20 человек устроили потасовку во дворах в районе дома 39А по улице 40-летия Победы.

Ранее столкновение самокатчика и велосипедиста в Нижнем Новгороде закончилось поножовщиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами