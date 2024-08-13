На Урале подростки устроили массовые разборки со стрельбой

В Челябинске местные жители рассказали о разборках в одном из дворов города, в которых участвовали десятки молодых людей. Об этом сообщает издание 74.ru.

Все произошло 12 августа. На записи, сделанной камерой одного из подъездов дома 110 на улице Героев Танкограда, слышно, как раздаются несколько выстрелов, после чего порядка 20–30 подростков срываются с места и бегут в разные стороны.

«Полицейские проверяют информацию, устанавливают участников инцидента, возможных свидетелей и очевидцев. Предварительно, никто из участников не пострадал, за медицинской помощью не обращался», — рассказали в пресс-службе полиции Южного Урала.

Ранее более 20 человек устроили потасовку во дворах в районе дома 39А по улице 40-летия Победы.

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