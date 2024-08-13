Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Росгвардии рассказали, как готовят школы к новому учебному году

Полковник полиции Романенко: Росгвардия начала подготовку школ к учебному году

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Специалисты Росгвардии начали подготовку московских школ к новому учебному году. В ходе работы они инструктируют представителей ЧОПов и проводят тренировки, рассказал начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковник полиции Александр Романенко в пресс-центре НСН.

В Москве 5,5 тыс. школ находятся под технической охраной, на каждой из них каждый день проходят тренировки совместно с охранниками из ЧОПов, рассказал Романенко. Также, по его словам, в учебных заведениях проверяют качество камер видеонаблюдения и надежность тревожных кнопок, а также изучаются «слабые места».

«Потом даем рекомендации администрации, чтобы принимались дополнительные меры безопасности, — отметил полковник полиции. — Взаимодействие со столичным департаментом образования налажено плотно, перед началом учебного года мы регулярно проводим тренировки».

До этого в Росгвардии сообщали, что для охраны всех российских учебных объектов понадобится около 700 тыс. новых сотрудников и приблизительно 600 млрд руб. ежегодно.

Ранее во Владивостоке ФАС обнаружила картель охранников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами