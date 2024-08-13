В Росгвардии рассказали, как готовят школы к новому учебному году

Специалисты Росгвардии начали подготовку московских школ к новому учебному году. В ходе работы они инструктируют представителей ЧОПов и проводят тренировки, рассказал начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковник полиции Александр Романенко в пресс-центре НСН.

В Москве 5,5 тыс. школ находятся под технической охраной, на каждой из них каждый день проходят тренировки совместно с охранниками из ЧОПов, рассказал Романенко. Также, по его словам, в учебных заведениях проверяют качество камер видеонаблюдения и надежность тревожных кнопок, а также изучаются «слабые места».

«Потом даем рекомендации администрации, чтобы принимались дополнительные меры безопасности, — отметил полковник полиции. — Взаимодействие со столичным департаментом образования налажено плотно, перед началом учебного года мы регулярно проводим тренировки».

До этого в Росгвардии сообщали, что для охраны всех российских учебных объектов понадобится около 700 тыс. новых сотрудников и приблизительно 600 млрд руб. ежегодно.

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