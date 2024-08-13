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Около 5 тысяч пострадавших из-за ВСУ жителей Курской области получили выплаты

Порядка 5 тысяч жителей Курской области получили единовременные выплаты

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Илья Питалев/РИА Новости

Жители приграничных районов Курской области, которые пострадали в результате атак украинских войск, начали получать единовременные выплаты. Как пишет ТАСС, деньги уже перевели почти 5 тыс. гражданам.

«Мы продолжаем оказывать социальную выплату в размере 10 тыс. рублей. На сегодняшний день ее получили уже почти 5 тыс. человек», — рассказала врио министра социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.

До этого первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров заявил, что эвакуированные из Курской области могут получить единовременную выплату размером 25 тыс. рублей. По словам вице-премьера, жителям региона предоставляют единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека. Также граждане могут получить еще одну компенсацию в рамках действующего статуса ЧС. Ее размер составит 15 тыс. рублей.

13 августа Центробанк РФ пообещал беженцам из Курской области до полугода отсрочки по кредитам.

Ранее сообщалось, что часть беженцев из Курской области отправят в Запорожскую область.

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