Петербургским бизнесменам грозят сроки за мошенничество с техникой на 15 млн рублей

В Петербурге руководителей частной компании будут судить за мошенничество с техникой для образовательных учреждений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По версии правоохранительных органов, бизнесмены в возрасте 38 и 42 лет похитили сумму в 15 млн рублей во время поставок компьютерного оборудования в образовательные учреждения Краснодара и еще восьми районов региона. При этом поставленная техника не соответствовала заявленным в контракте условиям.

Краснодарские стражи порядка выявили мошенничество и возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Теперь ответственным грозит до десяти лет лишения свободы. Материалы направлены на рассмотрение в суд.

До этого россиянин пытался взыскать 116 млн несуществующих долгов и стал фигурантом дела. Мужчина приобщил к искам сфальсифицированные копии договоров займа, которые якобы были заключены с потерпевшими.

Ранее в Магнитогорске бывшего заместителя мэра осудили за взятки и мошенничество.