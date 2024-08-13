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Более двух тысяч человек вывезли из Курской области за сутки

МЧС: более восьми тысяч человек эвакуировали из Курской области

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Илья Питалев/РИА Новости

За прошедшие сутки сотрудники МЧС эвакуировали более 2 тыс. жителей приграничных районов Курской области, которая подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента информационной политики ведомства Артема Шарова.

Также, по словам замдиректора, всего с территории региона на текущий момент вывезено более 8 тыс. человек. Из них более 2,2 тыс. — дети.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

В связи с напряженной обстановкой власти приняли решение об эвакуации населения. По информации МЧС, для жителей Курской области в 54 регионах России открыты 400 пунктов временного размещения вместимостью 30 тысяч человек.

Ранее в РФ обвинили США в помощи при разработке операции ВСУ в Курской области.

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