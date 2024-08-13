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Россиянка лишилась 7,2 млн рублей, приняв мошенника за своего начальника

На Сахалине пенсионерка оформила кредиты и отдала мошенникам 7,2 млн рублей

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Depositphotos

Жительница Сахалина несколько дней общалась с мошенниками, взяла в банках кредиты и перевела все деньги аферистам. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 60-летняя жительница села Стародубское. Женщина сообщила, что по указке мошенников взяла в банках несколько кредитов. Один из аферистов представился начальником потерпевшей, мужчина сообщил, что с женщиной свяжутся «кураторы из ФСБ».

Злоумышленники сообщили россиянке, что неизвестные собираются от ее имени совершить перевод на 11 млн рублей в недружественную страну. Чтобы предотвратить проведение операции, женщину убедили оформить несколько кредитов и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Напуганная возможными последствиями потерпевшая, оформила займы в и перевела средства через электронную систему оплаты. Общий ущерб составил 7,2 млн рублей.

До этого сообщалось, что мошенники убедили жительницу Нижнего Новгорода в том, что она участвует в «секретной операции» и оставили ее без денег. Злоумышленники представлялись операторами мобильной связи, сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Нижегородке сообщили, что она участвует в «секретной операции» по поимке преступников. Россиянка продала машину и квартиру, перевела деньги на указанные аферистами счета и лишилась 30 млн рублей.

Ранее певица Лариса Долина продала мошенникам свою квартиру в центре Москвы.

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