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Психолог дала советы по развитию эмоционального интеллекта

Психолог Гифт: для развития эмоционального интеллекта важен анализ своих чувств

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Shutterstock

Для развития эмоционально интеллекта важно постоянно анализировать собственные эмоции и их влияние на настроение. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Ирина Гифт. Она подчеркнула, что эмоциональный интеллект является мощным инструментом, способным значительно улучшить качество жизни.

«Развивая самосознание, управляя своими эмоциями, развивая эмпатию и социальные навыки, а также постоянно обучаясь, вы сможете не только повысить свою эмоциональную грамотность, но и создать более гармоничные отношения с окружающими», — сказала психолог.

Она посоветовала замечать не только собственные эмоции, но и реакции других людей, уделяя внимание как словам, так и мимике, жестам, интонации. Помочь распознать то или иное чувство человека могут списки эмоций, опубликованные в интернете, заключила специалист.

Психолог, арт-терапевт Елена Сулименко до этого отмечала, что социальные связи помогают людям повышать свою привлекательность, поскольку это развивает в них уверенность в себе и улучшает социальные навыки.

Помимо этого, на привлекательность положительно влияет привычка правильно питаться и следить за своим здоровьем. По словам эксперта, обычно красивые и здоровые люди позитивно воспринимают окружающих и имеют экономические преимущества, потому что их харизма часто предоставляет шансы, которые дарят финансовые выгоды.

Ранее ученые узнали, как возраст влияет на чувство эмпатии человека.

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