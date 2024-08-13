Задержан бывший вице-премьер правительства Дагестана

Бывшего вице-премьера правительства Дагестана и гендиректора ОАО «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова задержали в Махачкале после обысков. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

В 2016 году чиновника приговорили к пяти годам заключения за мошенничество в особо крупном размере. Его признали виновным в махинациях с газовыми сетями. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что он незаконно получил под контроль сети в девяти районах Дагестана, а затем пытался продать их структурам «Газпрома».

Магомедгусен Насрутдинов родился 9 октября 1966 года в дагестанском поселке Манас. С 2002 по 2008 год был председателем совета директоров ОАО «Даггаз». В 2009 году стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере с имуществом ОАО «Даггаз», ущерб оценивался в 139 млрд руб. При этом в том же году был оправдан Верховным судом Дагестана.

В 2012 году МВД вновь заподозрило его в незаконном оформлении в собственность имущества газовых сетей стоимостью около 200 млн руб., но Верховный суд Дагестана признал возбуждение дела незаконным.

Ранее экс-министру спорта Дагестана предъявили обвинение в содействии терроризму.