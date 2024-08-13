Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи объяснили, что продукты с «мясным клеем» делают с организмом человека

Диетолог Журавлева: продукты с мясным клеем наносят страшный урон здоровью

close
100%
Depositphotos

В России зафиксировали десятки случаев использования в колбасе и твороге трансглютаминазы, известной как «мясной клей». Эта добавка может не только негативно отразиться на пищеварении и снизить иммунитет, но и в перспективе привести к развитию серьезных заболеваний, рассказала диетолог Полина Журавлева.

«Этот монстрофермент, я иначе его не называю, может менять структуру белков. Он, по сути, их склеивает между собой, они не могут свободно передвигаться. Производство от этого проще, только вот пользы не то, что нет, это вред, страшный вред», — подчеркнула врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Среди распространенных последствий – это развитие целиакии, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, добавила эксперт. Встретить добавку можно в том числе в хлебе, в молочке, колбасных изделиях и сладостях – это экономит производство продуктов, позволяет экономить на сырье.

Влияние «мясного клея» на организм до сих пор до конца не изучено, во многих странах она не зарегистрирована и является обрабатывающим веществом. В организме эта добавка, помимо прочего, провоцирует рост вредных микроорганизмов, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических и даже нейродегенеративных заболеваний.

Напомним, в России с 1 января 2020 года использование «мясного клея» запрещено из-за недостаточного изучения воздействия на организм человека. Однако по результатам исследования эксперты Роскачества выявили наличие добавки в твороге некоторых производителей. Всего было зафиксировано 25 случаев использования этого компонента — вдвое больше, чем в 2022 году. Врачи подчеркивают, что для организма «склеенный» белок — это непонятный продукт, который иммунная система старается уничтожить как что-то чужеродное.

Ранее биолог объяснила, чем опасен «мясной клей» для здоровья человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами