Врачи объяснили, что продукты с «мясным клеем» делают с организмом человека

В России зафиксировали десятки случаев использования в колбасе и твороге трансглютаминазы, известной как «мясной клей». Эта добавка может не только негативно отразиться на пищеварении и снизить иммунитет, но и в перспективе привести к развитию серьезных заболеваний, рассказала диетолог Полина Журавлева.

«Этот монстрофермент, я иначе его не называю, может менять структуру белков. Он, по сути, их склеивает между собой, они не могут свободно передвигаться. Производство от этого проще, только вот пользы не то, что нет, это вред, страшный вред», — подчеркнула врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Среди распространенных последствий – это развитие целиакии, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, добавила эксперт. Встретить добавку можно в том числе в хлебе, в молочке, колбасных изделиях и сладостях – это экономит производство продуктов, позволяет экономить на сырье.

Влияние «мясного клея» на организм до сих пор до конца не изучено, во многих странах она не зарегистрирована и является обрабатывающим веществом. В организме эта добавка, помимо прочего, провоцирует рост вредных микроорганизмов, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических и даже нейродегенеративных заболеваний.

Напомним, в России с 1 января 2020 года использование «мясного клея» запрещено из-за недостаточного изучения воздействия на организм человека. Однако по результатам исследования эксперты Роскачества выявили наличие добавки в твороге некоторых производителей. Всего было зафиксировано 25 случаев использования этого компонента — вдвое больше, чем в 2022 году. Врачи подчеркивают, что для организма «склеенный» белок — это непонятный продукт, который иммунная система старается уничтожить как что-то чужеродное.

Ранее биолог объяснила, чем опасен «мясной клей» для здоровья человека.