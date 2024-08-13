В ХМАО три медведя напали на вахтовиков

В Нягани рабочие подверглись нападению трех медведей, мужчинам помогли спастись собаки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нягань. Что произошло».

Инцидент произошел на месторождении «ДНС-10», сотрудники предприятия заметили на дороге трех медведей. Косолапые вели себя агрессивно и попытались наброситься на мужчин.

Вахтовики успели закрыться в машине и начали сигналить, хищников прогнали с территории собаки, которые бросились защищать людей.

До этого сообщалось, что на Сахалине медведь вышел из леса и напал на дачницу. Спастись от дикого зверя ей удалось благодаря соседу. Зверь забрел на окраину СНТ в районе станции Новодеревенская, его привлекли рыбные отходы, оставленные на одном из дачных участков, и поспевшая ягода в заброшенном огороде на границе с лесным массивом. Животное, собравшееся полакомиться, напало на местную жительницу. Женщину спас сосед, который схватил лопату и ударил ею медведя по голове.

Ранее медведь пробрался в школу и устроил погром в кабинете.