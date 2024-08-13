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Храм Архангела Михаила в Алупке открыли после реставрации

Сбер помог реконструировать территорию храма в Алупке

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Пресс-служба Сбера

Храм Архангела Михаила в Алупке, возведенный в 1820 году, открыли для прихожан после реконструкции, сообщает пресс-служба Сбера.

В церемонии открытия храма приняли участие президент, председатель правления Сбера Герман Греф, глава Крыма Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Благоустроить прилегающую к храму территорию удалось с помощью Сбера. На территории обновили фасады дома для служащих и реконструировали подпорные стены.
Также на территории построили амфитеатр и обустроили парковку.

Напомним, храм Архангела Михаила был сильно поврежден в ходе землетрясений и перестрелок в XX веке.

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