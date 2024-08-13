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Превышения уровня радиации в Энергодаре не зафиксировано

ФМБА заявило о нормальном уровне радиации в Энергодаре после удара по ЗАЭС

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) заявили об отсутствии превышений радиационного фона окружающей среды в Энергодаре возле Запорожской АЭС, передает ТАСС.

Отмечается, что мониторинг уровня радиации в городе осуществляется ежедневно.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды. В МАГАТЭ осмотрели место происшествия и заявили об отсутствии признаков удара по станции.

На следующий день глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на АЭС находится в норме. Позже директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что на поврежденной градирне проведут капремонт.

Ранее политолог назвал МАГАТЭ бесполезной конторой.

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